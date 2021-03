FC Volendam zwak en zwalkend in Nijmegen

Drie dagen na de ene uitoverwinning (1-5 bij FC Den Bosch) lag FC Volendam in Nijmegen vooral met zichzelf overhoop en kwam het nauwelijks tot een fatsoenlijke kans tegen NEC. Het werd een 1-0 nederlaag in de verlaten Goffert.

Door Eddy Veerman

In Brabant werd de ploeg van trainer Wim Jonk geholpen door Den Bosch-speler Green, die natrapte en de bezoekers een helft lang met een man meer liet spelen. In Nijmegen had Volendam in de eerste twintig minuten enkele behoorlijke fases, maar daarna kelderde het niveau flink en viel er nauwelijks nog een flitsende aanval te noteren.

Net als in Den Bosch was Ibrahim el Kadiri bijna verantwoordelijk voor de 0-1, naar binnen dribbelend en de verre hoek zoekend. Dit keer ketste de bal af op de doelomlijsting. In de twintigste minuut beging Marco Tol een overtreding, op een voor de thuisclub uitstekende positie. Tavsan boog de bal uit de vrije trap fraai over de muur buiten het bereik van doelman Joey Roggeveen: 1-0.

Het leek alsof er iets knakte bij Volendam, dat rommelig speelde, er misschien wel energie in wilde stoppen, maar vooral bezig moest met het repareren en corrigeren van de eigen slordigheid. Er was niemand die positief verschil kon maken. De sterkhouders niet en om hen heen zaten ook veel spelers al vroeg aan hun plafond.

Vlak voor rust was er één wapenfeit van de FC, een kopbal (naast) van Boy Deul. Balverlies van Marco Tol leidde na rust bijna de 2-0 in, maar Tavsan stuitte op Roggeveen. NEC kon, ook bij spelhervattingen, regelmatig gevaarlijk worden, maar de 1-0 stand bleef op het bord. In tegenstelling tot in zoveel andere wedstrijden had FC Volendam niet de macht om ook maar één grote doelkans te creëren. Eén keer lanceerde Franco Antonucci Samuele Mulattieri, maar die kwam na de aanname niet uit met zijn passen. En een kopbal van invaller Martijn Kaars zeilde recht in de handen van de NEC-doelman.

NEC Nijmegen: Mattijs Branderhorst; Rens van Eijden (10. Kevin Bukusu), Cas Odenthal, Edgard Barreto; Bart van Rooij, Javier Vet, Jordy Bruijn, Dirk Proper, Souffian El Karouani; Rangelo Janga, Elayis Tavsan.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti (67’ Jay Kruiver), Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Alex Plat, Francesco Antonucci, Boy Deul; Zakaria El Azzouzi (80’ Martijn Kaars), Samuele Mulattieri, Ibrahim El Kadiri (80’ Calvin Twigt).