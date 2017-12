Feestelijk welkom voor 88 nieuwe collega’s van stichting WerkPlus bij de gemeente in PX

Vanaf 1 januari verwelkomt de gemeente Edam-Volendam 88 nieuwe collega’s die op dit moment nog in dienst zijn van werkvoorziening Baanstede. Baanstede is een zogenaamde Sociale Werkvoorziening. Baanstede was een samenwerking van 8 gemeenten (een Gemeenschappelijke Regeling).

Deze GR wordt ontbonden per 1 januari 2018 en de gemeente Edam-Volendam neemt de medewerkers van Baanstede die in onze gemeente wonen in dienst van de stichting WerkPlus.

Vorige week werden deze nieuwe medewerkers van de gemeente officieel welkom geheten in een speciale feestelijke bijeenkomst in Pop- en Cultuurhuis PX. Het feestelijk welkom begon om 18.30 uur.