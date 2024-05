Zaterdag-1 ontvangt als koploper Derde Divisie nummer twee Genemuiden

‘We kunnen geschiedenis schrijven’

,,Het zijn nog maar vier wedstrijden”, geeft Daan van Baarsen aan. Waarmee de speler van de Zaterdag-1 van RKAV Volendam wil aangeven hoe dichtbij zijn ploeg bij het kampioenschap is, als koploper van de Derde Divisie. ,,We kunnen geschiedenis schrijven.” Komende zaterdag wacht de eerste finale: een echte kraker, want nummer twee Genemuiden komt op bezoek.

Door: Eddy Veermam

Daan van Baarsen eerder in het seizoen, als hij vlak voor tijd tegen VVSB de bevrijdende goal maakt richting de overwinning. Foto: Klaas Smit

Een enkeling die voorafgaand aan het seizoen durfde te voorspellen dat de zaterdagamateurs van RKAV Volendam bovenin een rol van betekenis zouden gaan spelen. Vorig seizoen ging het nog om het voorkomen van degradatie, maar ’s zomers kreeg de ploeg van trainer Berry Smit een flinke impuls, met de komst van de Tweede Divisie spelers Jim Beers en Nick Runderkamp (van Quick Boys), alsmede Spakenburg-doelman Dion Vlak.

Gaandeweg kroop de ploeg dorpelingen omhoog en raakte tevens steeds meer op schot. Inmiddels staat de teller op tachtig goals, waarmee het royaal het meeste aantal doelpunten heeft. De oranjehemden veroverden zelfs de koppositie, maar moesten die ook enkele keren afstaan, onder meer aan IJsselmeervogels, dat móet promoveren. Volendam speelde ooit op het hoogste amateurniveau (de toenmalige Hoofdklasse), maar nooit in de Tweede Divisie, sinds de voetbalpiramide een wijziging onderging.

Daan van Baarsen is één van de personificaties van de ontwikkeling die de ploeg doormaakt. Hij speelt niet alles, maar als hij er in komt, is hij van grote waarde. Hij scoort ook veel vaker, zoals hij vorige week tijdens de oefenwedstrijden tegen Telstar en Ajax-zaterdag ook trefzeker was. ,,Het komt er eindelijk uit. Ik heb altijd wel een gericht schot gehad, maar qua afronding liep het een tijdje minder goed. Dit seizoen vallen ze vaker goed. Dit jaar maakt íedereen grote stappen. We spelen een niveau hoger en de ontwikkeling van mezelf en van de ploeg is het laatste anderhalf jaar absurd.”

De ploeg is groot en daarmee ook de concurrentie. ,,Ik ben er een keer zo’n vijf weken uit geweest en dan moet je opnieuw knokken. In de minuten die je dan speelt, moet je het laten zien. Die goals zijn mooi, maar ik moet juist voor het team belangrijk zijn. Tijdens een evaluatiegesprek met de staf werd enige tijd geleden gezegd dat ik meer moest leveren en daar ben ik mee aan de slag gaan. Vaker voor de goal komen, assists maken en als het even kan meer scoren.”

Van Baarsen onderkent dat de injectie van Volendamse spelers die buitenshuis ervaring op hebben gedaan, enorm is. ,,Dion Vlak wint als keeper wedstrijden voor je. Eigenlijk snap ik niet dat-ie bij ons speelt. En Nick Runderkamp brengt ongelofelijk veel energie, ook op de training. Hij zorgt op donderdag echt dat het team klaar is voor de zaterdag. En als je tijdens de warming-up even niet scherp bent, zorgt Nick dat je wél scherp aan de start staat. En geef Jim Beers een een bal en hij schiet ‘m erin. Alsof hij die niet fout kan raken”, zegt Van Baarsen over de spits, die op 24 goals staat.

,,Iedereen die er omheen loopt, lift mee op wat deze jongens bijdragen. Nu is het aan ons samen om het seizoen fantastisch af te sluiten. Je wilt in de boeken komen als team. Naar de Tweede Divisie promoveren zou revolutionair zijn voor de Zaterdag-1. En dat met een paar vrienden. Het is al honderd keer verteld, dat wij de enige ploeg zijn waar niet wordt betaald. Maar dat blijft bijzonder én dan ook nog bovenaan staan.”

Van Baarsen merkt dat het leeft. In eigen dorp: ,,Als we dan zoals vorige week verliezen van HSC’21, dan hoor je opeens hele negatieve geluiden, maar als we winnen is het superpositief. Ik kwam laatst als projectleider van Veerman & Kemper op bouwtje buiten Volendam en toen werd ik aangesproken door vaklui van buiten ons dorp, die ons volgen omdat zij fans zijn van Spakenburg. Dat is ook megaleuk en triggert je nog meer om te winnen.”

De nederlaag tegen HSC’21 zat niemand lekker. ,,We hebben die zaterdag verzaakt om een grote stap te zetten richting het kampioenschap, maar daar moeten we niet in blijven hangen. Tegen Telstar waren we het eerste half uur gewoon beter, tegen een KKD-club. En ook tegen Ajax – dat bovenaan staat in de Vierde Divisie – waren we beter. Dat niveau zijn we ontgroeid. Dan merk je wat voor stappen we hebben gemaakt.”

Nog een paar nachtjes komt Genemuiden op bezoek. De uitwedstrijd werd met 3-1 verloren. ,,Ik denk er regelmatig aan, ook ’s avonds als ik ga slapen. Jongensdromen had ik als kind al en dat verandert nooit: kampioen worden is er daar één van. Als wij doen waar we inmiddels twee jaar mee bezig zijn, maken we grote kans en het zou prachtig zijn als het lukt. We hebben de beste kaarten.”