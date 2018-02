Grondige renovatie van het orgel in de Vincentiuskerk

Sinds enkele weken zijn medewerkers van Pels & Van Leeuwen bezig met een grondige renovatie van het Adema-Schreurs kerkorgel in de Vincentiuskerk. Alle plm. 1.800 membranen, waarop de orgelpijpen aansluiten, dienen vervangen te worden.

De oude membranen zijn poreus geworden en de rubbertjes zitten vol met scheurtjes. De restauratie wordt gefinancierd door Stichting Orgelfonds Vincentiuskerk. Het is best een kostbare restauratie van het monumentale orgel. Het noodzakelijke onderhoud aan het kerkorgel zal zeker nog enkele weken in beslag gaan nemen.Meteen na het laatste Orgelconcert van drie weken geleden, is gestart met de renovatie.