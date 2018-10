Havenhof viert 25-jarig bestaan met rebus-stickeractie en diverse activiteiten

Op 22 oktober is het 25 jaar geleden dat Winkelcentrum Havenhof geopend werd door Gedeputeerde Jan Lagrand. Vanwege het zilveren jubileum zijn er de komende weken diverse leuke acties in het Havenhof, waar alle 13 winkels (inclusief de koffiecorner) aan deelnemen.

Peter Runderkamp, voorzitter van de Winkeliersvereniging Havenhof, heeft een mooie rebus-stickeractie opgezet, die maandag 8 oktober van start is gegaan en tot en met zaterdag 10 november duurt. Hiermee kunnen 50 personen een feestavond winnen in de Jozef (samen met hun partner) en maken dan kans op enkele mooie extra prijzen. De komende vijf zaterdagen zijn er leuke activiteiten in het Havenhof. Als eerste is er op 13 oktober een groot opgezette braderiemarkt.