Heemschut vraagt minister uniek interieur hotel Spaander te beschermen

Het unieke interieur van Art Hotel Spaander in Volendam moet beschermd worden nu de toekomst van het hotel onzeker is, zo vindt Heemschut. De erfgoedbeschermers hebben minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze week met spoed gevraagd het gebouw met interieur te beschermen.

Hotel Spaander in Volendam werd onlangs failliet verklaard. Ook al wordt er gesproken over een doorstart, het is nog onduidelijk hoe die eruit gaat zien.

“Hotel Spaander herbergt een unieke collectie kunst van Nederlands bekendste vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee. Het is ongelooflijk dat gebouw en collectie nog steeds niet beschermd zijn”, zo stelt Heemschutdirecteur Karel Loeff. “Dit hotel is uniek door zijn ensemble, bestaande uit de historische gelagkamer en aangrenzende vertrekken, in combinatie met de collectie kunstwerken die sinds de opening in de 19de eeuw zijn vervaardigd door kunstenaars die in het hotel logeerden.”

Omdat het interieur niet is beschermd kan het door iedereen in losse onderdelen worden verkocht. Heemschut heeft daarom vrijdag minister Van Engelshoven gevraagd van haar bevoegdheid gebruik te maken door het geheel te beschermen via de Erfgoedwet.

“Aanwijzing als rijksmonument, verzameling en ensemble maakt dat de erfgoedwaarden van dit historische hotel geborgd zijn. Door het faillissement is dat nu uiterst urgent” , zo besluit Loeff.

De minister heeft nog niet gereageerd op het verzoek. .

Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.