Huwelijksaanzoek tijdens optreden van de B-Six Band

Zaterdagavond vond in PX de Kerstshow plaats van The B-Six Band. In de zaal zaten zo’n 400 muziekliefhebbers en zij beleefden een mooi concert. De B-Six Band had een zeer gevarieerd repertoire, van Kerstnummers, meezingers tot dansmuziek.

Tussendoor was er ook een optreden van O’G3NE. De drie Brabantse meiden vermaakten het publiek met een spetterende show. Daarna ging de B-Six Band verder met er een feestje van te maken.

Een hoogtepunt was dat Ad Koolwijk na zijn optreden saxofonite Patricia Sombroek op het podium ten huwelijk vroeg. Dat zorgde voor een euforisch gevoel in de zaal. Na dit huwelijksaanzoek en “ja-woord” speelde Patricia weer verder mee met de band.