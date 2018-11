Timo Keizer slaagt in Kaprun voor opleiding tot skileraar

‘Ik ga het liefst meteen aan de slag’

Hij heeft zijn toekomstplan al vormgegeven. Eerst nog even zijn opleiding afronden aan de Sportacademie in Amsterdam en vervolgens rechtdoor naar Oostenrijk om daar in de wintermaanden aan de slag te gaan als skileraar. Afgelopen week behaalde Timo Keizer in Kaprun het benodigde certificaat waarmee hij de komende jaren mag lesgeven. Het aftellen is begonnen.

De 18-jarige Volendammer slaagde eerder al voor de opleiding tot National Snowsports Instructor (NSI) in Nederland. In Kaprun stelde hij aansluitend het zogeheten Anwärterdiploma veilig. Daar ging een intensieve week in de Oostenrijkse sneeuw aan vooraf. Slechts de helft van de zeventig deelnemers kwam er met succes doorheen en ging met het certificaat naar huis. Het overige deel werd niet goed genoeg bevonden. Timo zat bij de eerste groep.

,,Toen we vorige week zaterdag arriveerden na een busreis van veertien uur, lag er amper sneeuw en was het vijftien graden in het dal”, blikt Timo terug. ,,Daarna hadden we twee dagen lang noodweer. Windstoten van tachtig kilometer per uur, regen, sneeuw, mist, alles. En wij ondertussen gewoon lesgeven aan elkaar. Het was best een pittige week. Maar als je dat diploma dan toch moet halen, dan kun je het maar beter onder de meest heftige omstandigheden doen.”

Après-ski-les

De opleiding bestond uit zowel theorie als praktijk. De praktijkonderdelen waren Schulefahren (voorskiën), korte bochten en een lesgeefopdracht. Tijdens de theorielessen leerde hij meer over de onderwijs- en bewegingsleer, materiaalkunde, lawinekunde, EHBO, zekerheid en zo nog wat facetten. Uiteraard was er tussen de bedrijven door ook tijd voor ontspanning. Après-ski-les, noemt Timo dat onderdeel. ,,De docenten vonden het leuk als wij na de lessen mee op stap gingen. Dat hoort er natuurlijk bij als je skileraar in Oostenrijk wilt worden. Het was supergezellig.”

'Als er off-piste iets heftigs gebeurt, weet ik hoe ik moet handelen'

Timo reisde samen met een vriend uit Aerdenhout naar Kaprun. Hij was lang niet de jongste van de groep. Er waren meerdere deelnemers van zestien lentes jong. Er zat zelfs een ambitieuze man van zestig jaar tussen. De voertaal was Duits. ,,Zelfs de skileraar sprak alleen Duits, dus er vielen weinig Nederlandse woorden. Dankzij die NSI-opleiding beheerste ik de taal gelukkig al wel aardig en na deze week in Oostenrijk spreek ik echt goed Duits. Dat is een leuke bijkomstigheid van dit alles”, aldus de ijzervreter, die nu een van de weinige Volendammers is met een diploma voor skileraar op zak.

Off-piste

Zijn liefde voor het skiën is niet per toeval ontstaan. Vader Klaas Keizer behaalde ooit een vergelijkbaar diploma en gaf gedurende één winter ski-les in Oostenrijk. ,,Totdat ik op de wereld kwam”, lacht Timo. ,,Ik was drie of vier jaar toen ik zelf op de ski’s stond. Daar is het begonnen en het is nooit gestopt. Ik ben in de loop der jaren heel veel blijven oefenen en trainen.”

Als hij in Oostenrijk is, volgt hij niet de gebaande paden. Timo gaat het liefst off-piste. En dat is niet geheel vrij van gevaar. ,,Ik had vorige week les van een leraar die weleens is getroffen door een lawine toen hij off-piste bezig was. Daar moet je heel goed op voorbereid zijn. Ik heb sowieso altijd een rugtas mee met een soort airbag erin. Verder heb ik een pieper om. Die geeft allerlei signalen af, zodat je snel gevonden kan worden. En een sonde en schep mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Ik heb gelukkig nog nooit iets heftigs meegemaakt op de piste en hoop dat het ook nooit gaat gebeuren. Maar in het ergste geval weet ik hoe ik moet handelen.”

Toekomst

In zijn jonge jaren werd hem regelmatig gevraagd om het skiën serieuzer aan te pakken, met het oog op een eventuele professionele carrière. ,,Maar ik zat ook op basketbal, had gitaarles en weet ik het allemaal. Dat wilde ik blijven doen. Als ik me echt serieus met skiën was gaan bezighouden, zou ik vier dagen per week in Landgraaf zijn voor trainingen en wedstrijden. Dat zag ik niet zitten.”

De andere kant van het vak, mensen opleiden, lijkt hem des te mooier. Met het Anwärterdiploma heeft hij de eerste stap gezet. Er zijn diverse vervolgopleidingen, waaronder de Landes. Die wil Timo er binnenkort ook nog achteraan plakken. Maar eerst gaat de focus op zijn opleiding tot lifestylecoach in Amsterdam. ,,Die duurt nog ongeveer anderhalf jaar. Daarna vertrek ik het liefst meteen naar Oostenrijk om daar aan de slag te gaan als skileraar.”

Hij ziet het al helemaal voor zich. ,,Ik ga eerst in dienst bij een skischool, om de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarna zou ik heel graag mijn eigen bedrijfje willen starten in Oostenrijk. Een soort reisorganisatie, gekoppeld aan het lesgeven. Definitief emigreren zie ik voorlopig niet zitten, maar voor de wintermaanden lijkt deze combinatie me geweldig. Ik wil dit al sinds ik dertien ben. Nu heb ik dan eindelijk mijn diploma binnen. Dat is toch wel een soort droom die uitkomt.”

Foto: Timo Keizer (rechts) heeft zijn Oostenrijkse diploma voor skileraar binnen