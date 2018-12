Jozef-Sinterkerstdagtocht voor 220 dames

Al vele jaren organiseert de Sint Jozefvereniging voor de vrouwen een dagtocht naar de grote Kerstshows in Duitsland of Valkenburg. De laatste jaren wordt er ook een overnachting geboekt, zodat de dames twee dagen lang hun Sint/Kerstinkopen kunnen doen.

Woensdagmorgen, 28 november jl. vertrokken 220 dames en één man met vier bussen naar Osnabrück in Duitsland om de Kerstmarkt in het centrum te bezoeken. Daarna werd gedineerd in het Van der Valk-hotel in Hengelo, waar tevens een supergezellige feestavond was en overnacht werd. Donderdag na het ontbijt was er een bezoek aan Tuincentrum Borghuis in Deurningen. Daarna werd gewinkeld in het centrum van Zwolle en tot slot was er een heerlijk warm- en koud buffet in de Jozef.