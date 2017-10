Jubilarissen en vutters bij Hein Schilder Bouw

Vrijdagmiddag vond er in Paviljoen Smit Bokkum een feestelijk samenzijn plaats. De directie van HSB Bouw kon 9 jubilarissen huldigen en er werd afscheid genomen van vijf medewerk(st)ers die met (vervroegd) ouderdomspensioen gaan.

12,5 Jaar in dienst zijn: André Vos (directeur), Marianne Hansen-Nanninga, Ruud Koenen, Rob Bakker en Tom Mossel. Drie 25-jarige jubilarissen: Ron van Hees, Cindy van Rijn-Bond en Klaas Feenstra. 40 Jaar in dienst is: Gerard Tol (voorman schilders die tevens gaat vutten).

Met (vervroegd) ouderdomspensioen gaan bij HSB Bouw vertrekken: Maart Schilder-Sier en Antje Tol-Veerman (schoonmaaksters), Gerard Tol, Jan Jonk en Paul van Schieveen.