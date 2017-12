Kerstmarkt van De Blokwhere bracht 2.500 euro op voor Het Werkend Missieteam

Woensdag 13 december organiseerde basisschool De Blokwhere aan het Oosterom in de Broeckgouw een kerstmarkt. Het was de bedoeling dat deze kerstmarkt op het schoolplein gehouden zou worden, maar door de regenbuien moest besloten worden om dit kerstgebeuren in de activiteitenruimte en in enkele klaslokalen te houden.

Om 17.30 uur ging de Kerstmarkt van start en het was een drukte van belang in de school. Je moest werkelijk over de hoofden lopen en het was dringen geblazen bij de kramen. De opbrengst van deze Blokwhere-Kerstmarkt ging naar Het Werkend Missieteam van Aaf Beers.

Het mooie bedrag van 2.500 euro kon aan Aaf Beers overhandigd worden.