ADVERTORIAL

KEX keukenuitverkoop vanwege verbouwing showroom



Kees Kwakman en Kees Koning van Kex Keukens aan de Julianaweg, liepen al een tijd rond met het idee om de showroom, op de eerste verdieping van Carré Wonen en Slapen, grondig te verbouwen. Daarmee wordt binnenkort een start gemaakt.

De showroom van KEX Keukens wordt compleet vernieuwd, met de nieuwste snufjes, designs en trends op keukengebied. Over enkele weken gaat de verbouwing beginnen. Om ruimte te maken is men al begonnen met de showroomverkoop. De bestaande keukenopstellingen in de showroom worden tegen ongelooflijk lage prijzen aangeboden.

Alles moet weg. Op zondag 7 mei zal de showroom van KEX Keukens ook geopend zijn en kunt u uw slag slaan met een keukenaankoop.