Kidsclub FC Volendam 4 tegen 4-toernooi

Donderdag vanaf 10.00 uur vond op het Cruijff Court in het Siem Lutpark weer het jaarlijkse 4 tegen 4-toernooi van de Kidsclub van FC Volendam plaats. Met zonnig weer ging het voetbaltoernooi van start maar er waren tussendoor ook enkele fikse regenbuien.

De organisatie was in handen van Nick Vermast, Demi Siebeling en Mitch Kwakman. Een strak schema werd aangehouden en de finales werden om 13.45 en 14.00 uur gespeeld. Om 12.00 uur was er nog een demonstratie van het Amsterdamse straatvoetbalteam Los Barren-deros, de ploeg van Soufiane Touzani. Na de finales volgde direct de prijsuitreiking van de 2 winnende teams (jongens/meisjes) en beste speler/speelster door Demi Siebeling.