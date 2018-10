Ladies Night zorgde voor gezellige nering

Woensdag- en donderdagavond vond weer de Ladies Night plaats op de Edammerweg, Stationsstraat, Meerzijde en het Dril. Veel van de winkels waren deze twee avonden geopend van 18.00 tot 21.00 uur. Beide avonden trokken er veel vrouwen op uit. In de winkels waren er proeverijen en talloze Ladies Night-aanbiedingen.

Net als bij de vorige edities zorgde dit evenement voor een gezellige nering in de Oude Kom. De koopjesjagers konden hun slag slaan. In sommige winkels was het dringen geblazen tijdens deze twee speciale verkoopavonden. Het weer werkte prima mee en in de straten zag men diverse vrouwen met tasjes met aankopen rondlopen.