Laserschieten en limbodansen op Waterdamkamp

Donderdagavond was het slot van het Waterdamkamp eerst in sporthal De Seinpaal te doen. In groepen konden de bijna 200 deelnemende jongens en meiden aan het kamp deelnemen aan een spannende activiteit, namelijk laserschieten.

De helft van de sporthal was vol met obstakels geplaatst waarachter de jongeren konden schuilen om de laserstralen te ontlopen. Dit was echt kicken geblazen. In de andere helft van de zaal was er limbodansen.

Eerst kregen de jongeren trommelles en daarna was het dansend onder het lint door. Als slot waren er op het veld tussen de tenten optredens van enkele artiesten en het nachtspel. Ondanks de regen was het avontuurlijke Waterdamkamp weer super geslaagd.