Mooi winters plaatje achter Hotel Spaander

Op het dijktalud van het parkeerterrein achter art Hotel Spaander heeft het opspattende water uit de golven van het Markermeer gezorgd voor een prachtig mooi winters plaatje.

De basaltkeien, rietstruiken en planten die er liggen zijn met een dun laagje ijswater bedekt. De ijsbloemen zorgen voor een mooi uitzicht. Het doet denken aan stalagmieten in een grot. Een deel van het Markermeer is met een (golvend) ijslaagje bedekt. Ook tegen het havendijkje liggen bij het lichthuis hopen met bevroren water. Door de opspattende golven komen de druppels op het dijktalud en het parkeerterrein terecht. Het zorgt voor een spiegelgladde ondergrond. Enkele jaren geleden was er in de winter een stormwind, toen werden enkele achter art Hotel Spaander geparkeerde auto’s ook met een ijslaagje bedekt. Dat zorgde voor een spectaculair gezicht. Nu zijn alleen het dijktalud en de beplanting voorzien van een ijslaag. Maar het is en een blijft een mooi natuurverschijnsel.