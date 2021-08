Mühren: ‘Ik had twee penalty’s moeten hebben’

De teller van het fenomeen Robert Mühren bleef bij de opening van het seizoen nog op nul staan en daar waren zijn ploeggenoten en scheidsrechter Dröge verantwoordelijk voor. ,,Ik had twee penalty’s moeten hebben. Daarnaast ben ik veel te weinig in stelling gebracht.”

Door Eddy Veerman

Twee keer werd hij in de tweede helft in het strafschopgebied aangepakt. ,,Bij die eerste situatie, ik ben nog nooit zo hard omver gekegeld. Zei de scheidsrechter dat de tegenstander eerst de bal raakte, maar dat was ik, want ik gaf een voorzet. Bij de tweede situatie werd ik geduwd”, zei de Volendamse spits, die veel te vaak door de lucht werd gezocht. ,,Met twee lange bomen in mijn rug wordt dat lastig. Ze mogen mij veel vaker inspelen dan nu gebeurde. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met het feit dat we teveel vaste waarden misten. Op zulke momenten tegengoals krijgen, de 45e en de 92e minuut, mag ook niet gebeuren.”