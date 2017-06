Nieuwe beschoeiing voor vijver bij de Daliastraat

Deze week zijn medewerkers van grond- en aannemingsbedrijf D. Koper B.V. uit Hoogkarspel gestart met het vernieuwen van de beschoeiing van de vijver tussen de Dalia- en Rozenstraat, welke door-loopt tot aan de appartementenflats aan het Boelenspark.

Met een waterdicht pak aan stond een van de mannen in de vijver om de hardhouten plankdelen te bevestigen aan de palen. Een graafmachine werd ingezet om de oude palen en planken te verwijderen en de oever deels uit te graven. Met het vernieuwen van de beschoeiing in deze grote vijver is men nog wel enkele weken bezig.

Daarna worden in Edam-Volendam op verschillende locaties de verrotte beschoeiingen van vijvers en sloten vernieuwd. In totaal 11 kilometer.