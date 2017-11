Optreden van Lenny Kuhr in het Stolphoevekerkje

Op uitnodiging van Willeke Schilder, kwam Lenny Kuhr afgelopen zondag naar het Stolphoevekerkje om daar een voorstelling te geven. Samen met haar twee muzikanten, te weten Mischa Kool (bas-gitaar) en Reinier Voet (gitaar), speelde en zong zij twee keer een uur.

Lenny Kuhr, die dit jaar 50 jaar in het vak zit, speelde en zong nog de sterren van de hemel. Door de mooie teksten, de passie en overgave waarmee Lenny zong, was het publiek diep geraakt. “Gekust door de eeuwigheid” staat in het teken van het leven van Lenny zelf.

Haar huidige repertoire bestaat uit liederen met een boodschap, en iedereen kan zich daar in vinden. Als afsluiter deed zij op verzoek toch nog even haar bekende nummer “De Troubadour”.