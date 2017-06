Optredens van 3JS in Openluchttheater Caprera

Net terug uit Frankrijk, waar Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte op donderdag naar de top van de Mont Ventoux gelopen hadden voor de Tour du ALS, stonden vrijdag- en zaterdagavond op-tredens op het program in Openluchttheater Caprera in Bloemendaal.

Beide concerten waren uitverkocht. Ook veel fans uit Edam-Volendam waren met de bus of eigen auto’s naar Caprera gekomen. Op het repertoire had 3JS dit keer veel eigen werk staan. De nummers werden door de fans luidkeels meegezongen op deze schitterende locatie.

Covers werden gebracht van o.a. U2, The Beatles, David Bowie en Queen. Bij vijf nummers werd meegezongen door een Rotterdams koor dat ook tijdens de Joshua Tree Tour met de 3JS heeft opgetreden.