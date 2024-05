Vacature | AVI - Commercieel medewerker binnendienst

De functie: Bij ons help je mee bij het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen, maak je het verschil bij het sluiten van een deal en werk je voor een bedrijf waarbij alles wijkt om de klant te helpen. Wil jij degene zijn die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt? Want samen verpakken we succes!

Vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Patrick Roskam, directeur. Dit kan telefonisch via: 0299-364330. Heb je interesse in de deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur je CV en motivatie naar patrick.roskam@avi-volendam.nl Voor meer informatie over onze onderneming: www.avi-volendam.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.