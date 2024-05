Meidencirkel Volendam: een plek waar je helemaal jezelf mag zijn

Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn en iedereen gelijk is. Dat willen we toch allemaal? Toch worstelen veel jongeren tijdens de ontdekkingstocht naar hun werkelijke identiteit met veel kwesties. Ze moeten binnen de groepsdruk voldoen aan van alles en zijn ondertussen gevoelig voor de mening van een ander. Dat leidt soms tot onzekerheid en eenzaamheid, of bij het positioneren in de groep lopen ze continu op de tenen. De Meidencirkel Volendam wil die plek om jezelf veilig te ontplooien bieden, voor meiden in de leeftijd van 12-15 jaar. Dingen bespreekbaar maken, om uiteindelijk dicht bij jezelf en sterk in de schoenen te komen staan. Op 27 juni is de introductiecirkel. Anja Witteman, Carina Sier en Sietske Hintzen, ervaren professionals uit het onderwijs en de hulpverlening, hebben het geïnitieerd.