Paddenscherm om rugstreeppadden te weren of vangen

Rond de vijvers en sloten van woonwijk de Broeckgouw is een plastic scherm is geplaatst. Deze klus werd door aannemings- en machineverhuurbedrijf Huiberts B.V. uit Katwoude uitgevoerd. In totaal is er over een lengte van 1.500 meter een paddenscherm geplaatst.

Tot het plaatsen van het paddenscherm is de gemeente overgegaan omdat de rugstreeppadden in het weiland en in de poelen bleken te zitten. Het is een sterk beschermde diersoort. Om te voorkomen dat de padden naar de woonwijk komen, was er al een scherm geplaatst.

Om de padden te weren of te vangen, is het paddenscherm verder uitgebreid langs de sloten en poelen over de gehele lengte van de Zeedijk tussen Edam en Volendam. Zo kan de woningbouw doorgaan.