Pieten bezoeken de Petrusschool

Donderdag stond op de Sint Petrusschool alles in het teken van Sinterklaas. Omdat de Goedheiligman niet naar de school kon komen, waren er drie Pieten present om de kinderen te vermaken.

Ze werden door de leerlingen opgewacht op het schoolplein, waar natuurlijk mopjes werden uitgedeeld. In vier sessies vond het Pietenbezoek plaats. En ze maakten er samen met de kinderen weer een dolle boel van.

Door Sint Nicolaas werden de jongens en meisjes toegesproken via een livestream. Verwonderd werd naar het grote beeldscherm in de aula gekeken. Liedjes werden gezongen en dansjes uitgevoerd. Ook werd een polonaise ingezet door de Pieten. Ondanks dat Sinterklaas niet live aanwezig was in de school, werd het toch een geslaagd Sintfeest.