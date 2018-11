Prachtig nieuwe inrichting Restaurant “Le Pompadour”

Een grootscheepse verbouwing heeft plaatsgevonden in Restaurant “Le Pompadour” aan de Haven. Maandagmorgen is de verbouwing van start gegaan. Al het meubilair ging eruit en de toiletgroepen werden gesloopt, want deze werden helemaal vernieuwd. Koortsachtig is er doorgewerkt om de verbouwing op tijd gereed te krijgen. Vrijdagmiddag om 16.30 uur zijn de laatste handelingen verricht en konden de gasten weer terecht in een nieuwe Le Pompadour.