Prachtige kerstdorpjes in de woonkamer van Crelis Velle

Crelis Velle, die woont in de Meester Mührenlaan, heeft zijn hele woonkamer versierd met kerstdorpjes. Van het bekende merk Lemax heeft hij een 80-tal huisjes en winkeltjes in de kerstversieringen verwerkt. Daarnaast is alles schittend mooi verlicht en opgesteld.

Al 35 jaar verzamelt Crelis kersthuisjes. Het is zijn grote liefhebberij om de woonkamer elk jaar weer mooier in kerstsfeer te versieren. Voor de verlichting en het “draaien” van de attributen daarin zijn liefst 125 stekkertjes verwerkt. Alle huisjes, kerkjes en winkeltjes zijn sfeervol verlicht.

Aan het opbouwen van de kerstvoorstellingen en landschappen in de woonkamer heeft Crelis zo’n uurtje of 40 werk gehad. Hij kan er nu volop van genieten in deze Kersttijd.