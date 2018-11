Reünie Bar Den Egelantier 1983-2000

Het was zaterdagavond groot feest in de Jozef. Hier vond namelijk een reünie plaats van Bar Den Egelantier die door Timo Kras en Moos werd georganiseerd. Bar Den Egelantier werd tussen 1983 en 2000 gerund door Kees Mühren en Martin Lautenschütz, die in de Jozef op het podium een openingswoordje spraken.