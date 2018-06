Richard Tol winnaar Tom Kakes Cup 2018

Afgelopen zaterdag alweer de 35ste editie van het Volendammer Dart kampioenschap. Waarschijnlijk door het mooie weer was er een lage opkomst, helaas 43 deelnemers. Desalniettemin werd gestart om 12:30 uur. In de 1ste en 2de ronde geen grote verrassingen dus op naar de 3de ronde. Na twee rondes met poules gingen we nu over naar knock out. Dit was, ondanks dat de mannen niet hun normale niveau haalden, wel behoorlijk spannend.