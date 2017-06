Samenloop voor Hoop met grote deelname op atletiekbaan

Drie jaar geleden is de eerste SamenLoop voor Hoop gehouden in Edam-Volendam. Om de strijd tegen kanker voort te zetten werd afgelopen weekend weer een SamenLoop georganiseerd bij AV Edam. De start was zaterdag om 14.00 uur door burgemeester Lieke Sievers en Tom Plat, voorzitter SamenLoop voor Hoop die ‘n lint doorknipten.

Met voorop het fanfarecorps en de tamboers werden de eerste rondes gelopen. De opbrengst van dit evenement gaat naar de KWF Kankerbestrijding en 10% naar het Huis aan het Water te Katwoude.

Het was hartverwarmend om te zien dat ploegen 24 uur wandelden voor het goede doel. Indrukwekkend was ‘s avonds de Wenslichtceremonie. De gehele atletiekbaan was rondom verlicht met lichtzakken.