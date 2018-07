Sfeerplaatjes van de Volendammerdag

Menigeen trok er zondag met de fotocamera, filmtoestel of een mobieltje op uit om plaatjes te schieten van de Volendammerdag. Met name op het kerkeplein, na de Hoogmis in de Vincentiuskerk, kon men hier groepjes in Volendamse klederdracht op de foto zetten. Na de mooie viering in de kerk maakten velen een wandeling over de dijk. Dit trok veel bekijks van de toeristen, die er ontelbare plaatjes van schoten.