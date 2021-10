Swift bezorgt Zaterdag 1 dikke nederlaag

Zo leuk als er de laatste weken werd gespeeld met veel balbezit, goed positiespel en veel inzet, was het zaterdag tegen Swift toch een heel ander verhaal. Het leek alsof Swift op alle posities letterlijk grotere jongens had staan. Volendam mocht blij zijn dat het met de rust nog maar 0-1 stond.

Gelijk na de thee zette Volendam een offensiefje in dat direct een doelpunt opleverde: Daan Ibrahim mocht na een hoekschop van dichtbij inschieten. Ever later was de stand echter alweer 1-2 na een prachtige vrije trap van Swift.

Invaller coach René Binken wisselde vier spelers, maar ook dat had niet het gewenste resultaat. Swift scoorde nog twee keer zodat er een dikke nederlaag van 1-4 op het scorebord prijkte.