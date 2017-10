Topavond in PX met muziek van Leonard Cohen

In PX vond zaterdagavond een Tribute Night plaats, ter nagedachtenis aan de grote zanger, dichter en schrijver Leonard Cohen.De basisband deze avond was Vast Countenance en zij werden versterkt met Peter Steur (op toetsen), en Dirk en Gerrit Hoogland (gitaar).

Gasten waren Sandrine Snoek, Jaap Corn, Nick Schilder, Nelly en Liesbest Zwarthoed en Frank Bond, terwijl Marcel Buijs een paar humoristische verhalen vertelde en gedichten van Cohen voordroeg.

Topnummers van Leonard Cohen, als ‘Suzanne’, ‘Hallelujah’, ‘So long Marianne’ en ‘First we take Manhatten’ werden perfect gebracht op deze mooie muzikale avond. Een half jaar is voor deze Cohen-avond geoefend. Het resultaat was gewoon ongelofelijk knap.