Veiling van haringvaatje voor Botterbehoud

Maandag vond na lange tijd weer eens een Haringparty plaats in Volendam. De heren Jos Sondag, Paul Moormann, Ed Guijt, Niels Veerman en Hein Molenaar hebben de koppen bij elkaar gestoken om deze Haringparty te organiseren. Hiermee werd ook een goed doel gesteund, namelijk Stichting Behoud de Volendammer Botters.

In de Visafslag vond naar Amerikaans systeem een veiling plaats, waarbij de meerwaarde van het bod, door de bieders aan de stichting wordt gegeven. Veilingmeester was Cees de Wit en de veiling bracht het prachtige bedrag van 10.700 euro op.

Uiteindelijk was het laatste bod van Lau Kok (Keffer) en door een twintigtal ondernemers werd het bedrag steeds omhoog geboden.