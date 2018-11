Voorbereidingen van bouw “Nieuw Wonen met Zorg”

Op woensdag 20 juni jl. ondertekenden bestuurders van gemeente Edam-Volendam, woningcorporatie Wooncompagnie en De Vooruitgang en zorgorganisatie De Zorgcirkel de samenwerkingsovereenkomst ‘Nieuw Wonen met Zorg’.

De samenwerkingsovereenkomst moet in 2020 leiden tot de realisatie van 40 tweekamerappartementen Beschermd Wonen, een 60-tal driekamerappartementen Wonen met een Plus en een wijk-ontmoetingsruimte van 150 m2 in de wijk Broeckgouw in Edam-Volendam. Op het nog open grasveld aan de Wieringenlaan zijn de voorbereidingen van de bouw van start gegaan. Met een wagen van Van Dijk Geo- en Milieutechniek zijn vorige week boringen verricht en paaltjes geplaatst op de plekken waar geheid gaat worden.