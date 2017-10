Voorlezen in Bibiotheek Volendam als slot Kinderboekenweek

Een van de laatste activiteiten van de Kinderboekenweek in de Waterlandse bibliotheken was op vrijdagavond het voorlezen in Bibliotheek Volendam. Ook voor dit voorleesuur was er veel belangstelling en behoorlijk wat jongens en meiden waren naar de bieb gekomen.

Griezelverhalen bij het kampvuur werden voorgelezen door Juf Jacqueline Burger-Waal en meester Ruud Slinger. Zij kwamen verkleed als monnik en heks de zaal binnenstappen, terwijl het licht gedoofd was.

Als eerste werd door meester Ruud een spannend verhaal verteld. Daarna nam Juf Jacqueline plaats in de grote voorleesstoel om een gruwelijk eng verhaal te vertellen dat mooi paste in het thema van de Kinderboekenweek 2017, waarin griezels en engerds centraal stonden.