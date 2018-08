Waarschuwingsbord tegen autodieven

Bij het parkeerterrein achter “De Amvo” is in opdracht van de gemeente een groot matrixbord geplaatst. Hierop wordt vermeld dat de automobilisten bedacht moeten zijn op autodieven. In het Duits en Engels wordt de waarschuwing gegeven, want ook veel toeristen parkeren hun auto op het terrein naast de Zeestraat.

Er zijn de laatste tijd veel autokraken, zodat de automobilisten erop gewezen worden geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Ook autodiefstallen komen geregeld voor. Niet alleen in de Oude Kom, maar in de gehele gemeente. Zo werd juist voor de bouwvak begon een personenauto uit de Wijnand Nieuwenkampstraat gestolen. Met name hybride auto’s blijken in trek te zijn bij de bende autodieven. Het is dus raadzaam om hierop alert te zijn.