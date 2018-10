Waterdamkamp 2019 uitverkocht met 200 kinderen

Woensdagavond vanaf 18.45 uur vond in Eusie’s Pool Bar in zwembad De Waterdam de inschrijving plaats voor het Avonturenkamp, dat weer georganiseerd gaat worden door Irma Koning-Gorter en Ingrid Kwakman-de Groot. Via internet vond vooraf de inschrijving plaats en de 200 plaatsen voor de kampweek waren snel vergeven. Woensdag konden de inschrijfkaarten afgehaald worden en tevens waren er namenlijsten waarop de indeling van de twintig tenten vermeld stonden.

De kinderen die uitgeloot waren kregen een uitnodiging via internet en woensdag kon er meteen afgerekend worden. Voor de vijfde keer wordt het Waterdamkamp in 2019 gehouden en de voorgaande vier edities waren een groot succes. In 2019 vindt het Waterdamkamp plaats van 13 tot en met 16 augustus en het thema is dit jaar “Hippie”.