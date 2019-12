Handbalster Debbie Bont na krankzinnige wedstrijd in WK-finale

‘We willen goud’

Uitzinnig van vreugde waren ze, de handbalsters van Oranje. De Volendamse Debbie Bont danste ook extatisch in het rond na het laatste fluitsignaal, nadat Olympisch kampioen Rusland in de halve finale in een sensationeel gevecht was verslagen (33-32). ,,Ik heb hoofdpijn van de spanning”, zei Bont even later vanuit het Japanse Kumamoto.

Vier jaar geleden stonden Debbie Bont en de Nederlandse handbalsters voor het eerst in de finale van het Wereldkampioenschap. ,,Die eerste keer is uiteraard bijzonder, maar we hebben ook al in een EK-finale gestaan en elke keer is er wel een verhaal.” Onderweg naar dit WK namen drie sterke speelsters afscheid en vervolgens hing het voortbestaan tijdens het toernooi in Japan enkele keren aan een zijden draadje.

,,En nou spelen we zondag gewoon de finale. Of dit mijn meest krankzinnige wedstrijd ooit is? Op dit moment wel, op dit niveau én tegen deze tegenstander.” Rusland won al haar wedstrijden tot dusver op het WK, Oranje verloor drie keer. ,,We moesten verdedigend compact staan en tijdens de wedstrijd werd zelfs afgesproken nóg compacter te verdedigen.” Bont, die drie keer scoorde en één keer miste (,,dat was een dom schot”), dwong in de zinderende slotfase een keer ‘aanvallende fout’ van een Russische speelster af, maar zag daarentegen de speelster die zij in de hoek moest bewaken een belangrijke goal maken. ,,Shit op dat moment, maar zij stond zowat op de achterlijn en daar mag zij in principe worden aangespeeld. Dat ze dan nog scoort, is haar verdienste.”

,,Het was zó spannend, het spel ging in hoog tempo op en neer, het was vooral goed dat wijzelf bleven scoren. Alles viel op z’n plek. Ook in die laatste minuut, toen Laura de 33-32 maakte en zij nog een schotkans namen. ‘Zit-ie er nou in?’, dacht ik. Maar de bal ging het zijnet in. Gelukkig.” Veel speelsters waren in tranen. ,,Als je dan speelsters waar je al zo lang mee samen speelt, in de ogen kijkt, dan heb je het wel even moeilijk. Ik heb vooral veel kippenvel gevoeld.” Twee keer werd de finale (op het WK en EK) verloren. ,,We willen goud. Laten we dat nu maar een keer pakken.”