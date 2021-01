Weinig stormschade

In de nacht van woensdag op donderdag ging het flink tekeer. Er stond een stormachtige wind met fikse plensbuien. Ook waren er harde windstoten. In het hele land was er overlast door de stormschade, met name door omgewaaide bomen.

In onze gemeente viel het gelukkig mee. De wegen en parken lagen her en der bezaaid met wat afgebroken takken van de bomen. Alleen een spandoek, dat naast het BP-tankstation stond aan de Julianaweg, werd door de wind meegenomen en kwam in de sloot terecht naast het fietspad aan de Kathammerzeedijk.