Winkels moeilijk te bereiken in de Plutostraat

Vanwege de grondige verbouwing en uitbreiding van Poelier De Sterkip, moet het winkelend publiek rekening houden met overlast in de Plutostraat om de winkels te kunnen bereiken.

Donderdag vonden ook graafwerkzaamheden plaats om nieuwe leidingen te leggen. Zodoende was het hele trottoir voor de winkels opengebroken. De extra overlast duurde de hele morgen. Toen rond 2 uur de leidingen waren gelegd in de uitgegraven gleuf, werd het straatwerk meteen hersteld. Daarvoor was er nog maar een smal strookje over om bij de winkels te kunnen komen. De extra overlast bleef zo gelukkig tot één dag beperkt.