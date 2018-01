Winst FC Volendam na spannende en gekke wedstrijd

Het kon zondagmiddag alle kanten heen tijdens de wedstrijd FC Volendam-Go Ahead Eagles. Het spel golfde heen en weer. In de eerste helft was Volendam de betere ploeg en kwam door fraaie goals van Kevin Visser en Enzo Stroo op 2-1. De ruststand werd bepaald op 2-1 toen Sam Hendriks voor de Deventenaren scoorde.

Na rust zette GA Ehead Eagles alles op de aanval. De ploeg kwam op 2-2 door een eigen doelpunt van Ties Evers en in de 63e minuut zelfs op 2-3. Zo leek de ploeg van Misha Salden te gaan verliezen.

FC Volendam zette in de slotfase volop gas. Twee keer werd gescoord uit een voorzet van Nick Doodeman. Antwi schoot de 3-3 binnen en Enzo Stroo kopte zijn tweede en Volendam’s winnende goal in het net.