Zondag worden de mooiste duiven van Volendam tentoongesteld

Zondag aanstaande van 11.00 tot 17.00 uur vindt in het home van Postduivenvereniging “Stormvogels” bij het RKAV-parkeerterrein weer de jaarlijkse Postduivententoonstelling plaats. Zo’n honderd duiven kan men dan bekijken. Op zaterdag worden de duiven door een keurmeester beoordeeld, zodat de mooiste oude duivin en doffer, mooiste jonge duivin en doffer en het fraaiste kwartet duiven bekend gemaakt kan worden voor de prijsuitreiking.

Eenieder is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het clubhome van “De Stormvogels”. De leden vertellen u graag alles over hun passie, het houden van postduiven en de wedvluchten die ermee gehouden worden. Dus zondag van 11.00 tot 17.00 uur zijn de mooiste duiven van Volendam bij de Stormvogels te zien. Tevens maakt men kans op het winnen van mooie prijzen met de tombola.