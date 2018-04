a.s. zondag 15 april Wijnproeverij Victory Wines

Ontmoet op zondagmiddag 15 april "King Pinot" Matthias Gaul, maker van de beste Rode Wijn van Duitsland in 2017 live in Restaurant Smit Bokkum in Volendam. Het is dan weer de Voorjaarsproeverij van Victory Wines uit Edam. Peter Jansen, eigenaar van Victory Wines haalt Matthias Gaul naar Nederland omdat hij zelf Pinot Noir fan is. Al in 1989 begon Peter Domaine Romanée-Conti (de aller mooiste en ook duurste Pinot Noir ter wereld) te drinken, dat was toen hij in de wijn begon in Hong Kong. Pinot Noir is de druif waar alle Bourgondische wijnen van gemaakt zijn, het is de meest edele druivensoort. Daar maak je ook de meest elegante wijnen van. Matthias heet niet voor niets nu "King of Pinot" hij beschikt als geen ander over de expertise om met deze druif een fantastische wijn te maken. Dus kom proeven, op zondag 15 april van 13:30 tot 17:30 in Restaurant Smit Bokkum in Volendam, Gratis Entree.