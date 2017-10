Ron Wessels werkt sinds dit jaar samen met zonen Max en Sam in Kapsalon Fred Vilten Barbers: ‘Gevoel van trots’

Geknipt voor het vak

De appel valt niet ver van de boom. Naast het sympathieke en gastvrije karakter hebben Max (22) en Sam (18) Wessels ook de liefde voor het kappersvak van hun vader Ron (53) geërfd. Sinds dit jaar werken pa en zijn zonen voor het eerst samen in de salon die in 1979 werd geopend door Fred Vilten en in Volendam is uitgegroeid tot een begrip. ,,Dit geeft je als vader een trots gevoel”, glimt Ron, die al 23 jaar de scepter zwaait in kapsalon Fred Vilten Barbers.

Een paar dagen per week rijden ze gezamenlijk met de auto vanuit hun woonplaats Graft naar Volendam en weer terug. Max werkt nu vier dagen en binnenkort vijf dagen per week in de kapperszaak. Sam loopt nog stage en krijgt na afronding van zijn studie – eind dit jaar –een vast dienstverband.

De broertjes zijn in zekere zin geboren voor het vak. Ze wisten al snel dat ze op latere leeftijd mensen van mooie kapsels wilden voorzien. Net als hun vader. ,,Ik heb nooit over iets anders nagedacht”, vertelt de 18-jarige Sam. ,,Ik hou erg van gesprekken voeren en mijn vader kwam bijna elke dag met mooie verhalen en anekdotes thuis. ‘Dit wil ik ook’, dacht ik altijd. De keuze was dus snel gemaakt toen ik van de middelbare school kwam.”

Broer Max heeft tijdens zijn kappersopleiding wel even getwijfeld. ,,Maar dat kwam vooral doordat die studie deels op vrouwenkapsels was gericht en dat is niet echt mijn ding”, verduidelijkt hij. ,,Ik heb wel gewoon mijn diploma behaald, maar heb daarna nog een opleiding tot kok en detaillist gevolgd. Totdat de barbieropleiding in het leven werd geroepen en Sam zich daarvoor inschreef. Toen ben ik daar ook naartoe gegaan en dat vond ik geweldig. Je leert op die school de basistechnieken van het scheren, knippen en verzorgen van baarden en snorren. En daarnaast word je opgeleid tot allround herenkapper. Het is net wat stoerder dan de reguliere kappersopleiding, met meer mannelijke klasgenoten.”

Italiaans scheren

Wat dat betreft is het ideaal dat hun vader Ron een kapsalon runt waar 95% van de klanten uit mannen bestaat. Van huis uit is Fred Vilten een barbierszaak, maar na de opkomst van scheerschuim en scheerapparaten kreeg de kapsalon amper nog een klant die zijn baard wilde laten trimmen of wegscheren. Toch is sinds een paar jaar weer een kentering zichtbaar. Het wordt steeds populairder om als man een stevige baard te laten staan en zorgvuldig bij te houden.

Ron, Max en Sam willen daarop inspelen door vanaf volgend jaar complete barbierbehandelingen aan te bieden. Het kappersgezin begint binnenkort met een speciale opleiding, waarbij ze zichzelf kunnen specialiseren in de Italiaanse manier van scheren. Dat wil zeggen: op de traditionele wijze, met open mes. Ron: ,,Het is niet zo dat we honderden klanten verwachten die dit iedere week willen laten doen, maar we vinden het leuk om te kunnen aanbieden. Het past ook bij de sfeer in onze zaak.”

Sam: ,,Ik denk dat het een succes gaat worden. Zo’n behandeling is namelijk ook echt lekker. Je krijgt een warme doek op je gezicht, een lekkere massage erbij. Het is een hele ervaring en je voelt je daarna weer lekker fris.”

Goed sfeertje

Dit soort ideeën komt deels uit de koker van Max en Sam. Zij zijn perfect op de hoogte van de laatste trends en voegen vers bloed aan de kapsalon toe. Voor Ron is het nog wel even wennen, al die mannen om hem heen. De eigenaar van Fred Vilten Barbers werkte jarenlang met alleen vrouwen samen. ,,En dat is goed bevallen, hoor”, verzekert Ron. ,,We hebben een ontzettend leuk en gemotiveerd team met zeven dames.”

Hij vervolgt: ,,Ik ben wel blij en trots dat Max en Sam voor dit vak hebben gekozen en in deze kapsalon willen werken. Op die manier kan Fred Vilten ook gewaarborgd blijven. Ik blijf nog zeker een jaar of tien bij de zaak betrokken, want ik moet er nog niet aan denken om thuis te zitten. Maar Max en Sam hebben wel de ambitie om het over te nemen.”

Sam: ,,We vinden het heel gezellig werken hier. Onze collega’s zijn leuk en we treffen vaak klanten met veel humor.”

Max: ,,En mochten we het gaan overnemen, blijft de naam en het uiterlijk van de kapsalon hetzelfde. Fred Vilten Barbers klinkt lekker en het sfeertje hier is goed.”

Slager of chirurg

Max en Sam beschikken allebei over karaktereigenschappen die niet onbelangrijk zijn voor een kapper. Ze hebben hun mondje in het midden, zijn geïnteresseerd in de medemens, maken graag een praatje en hebben geen moeite met hard werken. Bovendien zien ze er allebei goed verzorgd uit. ,,Het moet als kapper ook wel een beetje in je zitten om echt interesse te tonen in je klanten en een gesprek met ze aan te gaan”, vindt Ron. ,,Gelukkig hebben onze kappers daar geen moeite mee. Ik vind het vak zelf ook nog steeds ontzettend leuk. Het ene moment knip je een slager en even later ben je in gesprek met een chirurg.”

Hij lacht: ,,Als ik bijvoorbeeld op verjaardagen zit en over bepaalde intellectuele zaken kan meepraten, heb ik het weleens het idee dat mensen denken dat ik heel wat heb gestudeerd. Maar dat komt doordat ik al die verhalen in de kapsalon hoor…”

Sam: ,,Ik heb ook al heel wat verhalen gehoord in mijn nog jonge loopbaan. Je krijgt dankzij dit vak echt mensenkennis.”

Ron: ,,Het is ook weleens minder leuk. Dat mensen terminaal zijn, bijvoorbeeld. Of iemand gaat scheiden en wil bij jou zijn verhaal kwijt. En klanten overlijden natuurlijk. Dat is soms best wel even moeilijk. Zeker in Volendam bouw je echt een band op met mensen. Ik knip nu kereltjes van drie jaar van wie hun vader en opa ook al jaren langskomen.”

Keizer en Suurbier

Ron is zelf per toeval in het kappersvak beland. De Noord-Hollander komt uit een bakkersfamilie en stond op het punt om ook die kant op te gaan. Maar zijn overbuurman in Purmerend – de enige echte Fred Vilten – dacht daar anders over. Ron: ,,Fred had een goedlopende zaak in Purmerend en zei tegen me: ‘Probeer eerst effe het kappersvak. Als het niks is, kun je altijd nog bakker worden’. Nou, je ziet wat ervan gekomen is. Ik ben al 35 jaar kapper.”

In die tijd waren er in Nederland weinig mannelijke kappers. Fred Vilten was echter een begrip in Purmerend en omstreken. Hij werd begin jaren ’70 Nederlands kampioen en verzorgde de kapsels van veel prominenten. Denk daarbij aan voetballers als Piet Keizer en Wim Suurbier, maar ook de leden van BZN. ,,Op een gegeven moment kreeg Fred in Purmerend ook zóveel klanten uit Volendam, dat hij daar een kapsalon wilde openen”, vertelt Ron. ,,Hij informeerde bij Jan de Bakker, die onlangs is overleden en destijds klant bij hem was. Jan wist wel een pandje in de Spieringstraat. Daar zat toen een kruidenierszaak in van Neel van Hein Piet. Het zag er allemaal vrij oud uit, maar Fred zag er wel wat in. Hij heeft het een jaar lang verbouwd met zijn zwager en daarna is hij begonnen. Dat was in 1979.”

Spijker

Fred wilde een café-achtige, gezellige sfeer creëren in de kapsalon, met een knipoog naar vervlogen tijden. Dat is bijna veertig jaar later nog steeds het geval. Ron heeft - ook na zijn overname van het bedrijf in 1994 - nooit de ambitie gehad om grootscheepse veranderingen door te voeren in de kapsalon. En dat is misschien ook wel de kracht van het bedrijf. Ron: ,,Hoewel veel mensen denken dat wij er sinds 1979 nooit meer een spijker aan hebben vertimmerd, zijn we wel regelmatig dingen aan het vernieuwen. De ramen, de vloer, de kachels en het plafond zijn bijvoorbeeld allemaal vervangen, maar we willen wel graag die gezellige sfeer van vroeger behouden.”

Daar waar de meeste kapsalons alleen op afspraak werken, werkt Fred Vilten nog steeds op de ‘ouderwetse’ manier. ,,Mensen kunnen gewoon binnenlopen wanneer ze willen en dan plaatsnemen aan een ronde tafel, zodat iedereen gelijk is en je ook leuke gesprekken tussen klanten krijgt. Wat ik wel grappig vind, is dat je nu in Nederland steeds meer barbierszaken ziet die zo’n zelfde sfeer proberen na te bootsen. Terwijl wij het al bijna veertig jaar zo doen. Fred was zo gek nog niet…”

Fred Vilten Barbers al 30 jaar ‘hoofdensponsor’ van FC Volendam

Wat veel mensen niet weten, is dat de kappers van Fred Vilten al zo’n dertig jaar lang de spelers en trainers van FC Volendam gratis van mooie kapsels voorzien. ,,Dat komt uit de tijd dat Fred zelf nog eigenaar was”, vertelt Ron Wessels, die sinds 1994 de eigenaar is van de kapsalon. ,,Henk Kras vertelde toen een keer met andere woorden dat de club de begroting niet helemaal rond kreeg. Toen heeft Fred aangeboden om ‘hoofdensponsor’ te worden. Dat hebben we altijd in ere gehouden.”

Wessels heeft veel generaties zien langskomen. ,,Het begon met spelers als Steur, Binken en Zoetebier. Nu komen jongens als Mepper en Vlak langs. Vroeger werd er nog weleens door stadionspeaker Pé Mühren omgeroepen dat de kapsels er gelikt uitzagen. Daarna is er amper nog ruchtbaarheid aan gegeven. Wij zeggen er zelf ook bijna nooit iets over, maar we vinden het nog steeds hartstikke leuk om te doen.”

Wessels besluit: ,,Overigens heb ik zelden meegemaakt dat het eerste elftal van de FC zo matig presteert. Misschien gaat het beter als we ze de volgende keer van snelle coupes voorzien. Ik neem het in beraad…”

Foto's:

Sam (l.) en Max (r.) samen met hun vader Ron Wessels. Pa en zijn zonen werken sinds dit jaar samen bij Fred Vilten Barbers.

De leden van BZN worden geknipt door onder anderen Fred Vilten en Ron Wessels de huidige eigenaar van Fred Vilten Barbers.