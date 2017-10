Open Dag in de DierenKiniek op het Dukaton

Er zijn in oktober diverse festiviteiten bij De DierenKliniek Volendam Edam. Eigenaresse Lydia Pool viert haar 50-ste verjaardag en 25-jarig jubileum als dierenarts en dochterbedrijf De DierenSpiegel aan de Julianaweg bestaat volgende maand 5 jaar.

Afgelopen zaterdag was er een Open Dag in De DierenKliniek aan de Dukaton. Ondanks de plensbuien, kwamen toch veel belangstellenden een kijkje nemen in de dierenkliniek aan de Dukaton. In de ochtend was het lekker druk. Rond etenstijd was het wat rustiger, maar in de middag stroomde De DierenKliniek weer vol.

Het team van Lydia Pool stond er klaar om informatie te geven, goody-bags uit te delen en rondleidingen te verzorgen.