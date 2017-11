Sint Nicolaas bezoekt de Rabobank en deelt prijzen uit

Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur was het een drukte van belang in de Rabobank aan de Chr. van Abcoudestraat. Om 3 uur stapte Sinterklaas met een groot gevolg aan Zwarte Pieten naar binnen. Het was het eerste van de vele bezoeken die tot 6 december op het programma staan van de grote Kindervriend.