John de Vries en Rob Schilder geven sinds deze maand gratis rondleidingen door Volendam

‘Wij willen bijdragen aan ieders voorspoed’

Zijn ogen worden vochtig als hij terugblikt op de mooiste tour die hij tot dusver heeft gegeven. Sinds een maand levert John-Luca de Vries samen met dorpsgenoot Rob Schilder gratis rondleidingen door Volendam. Twee keer per dag staan ze met een blauwe paraplu boven hun hoofd op het Europaplein om toeristen mee te nemen door de geschiedenis van hun geboorteplaats. Na afloop mogen de reizigers zelf bepalen wat ze de tour waard vonden. ,,We willen niet boven Volendam uit zweven, maar juist midden in het dorp staan en een klein steentje bijdragen aan verbeterde leefbaarheid. Zo onderscheiden we ons van de grote touroperators.”

De Vries slaakt een diepe zucht, gevolgd door een brede glimlach. Het zijn pittige weken voor de 23-jarige Volendammer. Sinds 1 augustus is hij bijna non-stop aan het werk. ,,We zijn nog heel klein, dus hebben groepen van twee tot twintig mensen”, vertelt de jonge ondernemer, die naast Nederlands ook Engels, Duits, Spaans, Frans en aardig Chinees spreekt. ,,Er zijn ook dagen dat er niemand met ons meeloopt, maar toch staan we trouw elke dag om 12.00 uur en 15.00 uur bij het Europaplein. Tussendoor zijn we contacten aan het leggen, flyeren en noem het maar op. We proberen vrienden te worden met iedereen en bij te dragen aan ieders voorspoed. Ons doel is om het verhaal over de geschiedenis van Volendam beter over te dragen dan het nu in de massa wordt gedaan.”

Geluksmomentje

Het concept is wereldwijd populair. In vrijwel elk land worden tegenwoordig gratis tours gegeven, vaak in ruil voor een fooi. Voor De Vries en Schilder is het dus (nog) geen vetpot, maar ze vinden het vooral leuk om te doen. ,,Je kunt toeristen van alles wijsmaken en ik denk dat heel veel touroperators dat ook doen, maar dat is niet ons idee”, verduidelijkt De Vries. ,,Wij willen het echte verhaal vertellen en steken daar ook heel veel energie en tijd in. We hebben onderzoek gedaan, zijn op bezoek geweest bij het Volendams museum en praten veel met lokale mensen. We willen recht doen aan de geschiedenis van Volendam en dat geeft tot dusver vooral plezier.”

,,Ik ben bijna de hele maand aan het werk geweest, maar je bent eigenlijk gewoon lol aan het maken. Mensen een mooi verhaal aan het vertellen. En als je dan ziet dat iemand echt geraakt is op het moment dat jij een verhaal vertelt, heb je even zo’n geluksmomentje. Dan is het denk ik het allermooiste werk dat er is.”

Biertje

De Vries en Schilder hebben allebei aardig wat buitenlandervaring. De Vries woonde onder meer maandenlang in Canada voor zijn studie sociologie. Schilder was voor zijn studie informatiekunde in Finland en reist ook veel. ,,Rob en ik kwamen elkaar per toeval tegen in de bus, nadat we allebei terugkwamen van een uitwisseling”, vertelt De Vries. ,,We hadden beiden een gast mee die we hadden leren kennen tijdens onze studiereis. Rob en ik waren allebei van plan om die buitenlanders een tour te bieden door het mooie Edam en Volendam. Toen we dat van elkaar wisten, besloten we een gezamenlijke rondleiding te gaan geven. Na afloop dronken we een biertje en groeide het idee om samen zoiets te gaan opzetten. Zo gezegd, zo gedaan.”

Ze hebben een tour van maximaal twee uur uitgestippeld. ,,We beginnen op het Europaplein, lopen over de dijk heen en gaan vervolgens door naar het Doolhof. Onze tour reikt wat verder dan de commerciële bubbel van de grote operators. En wij maken onze gasten voor de start duidelijk dat er mensen wonen in de huizen waar we langslopen. Je krijgt dus geen taferelen waarbij toeristen opeens in een huiskamer staan. Voor buitenlanders lijkt Volendam vaak een soort Madurodam, maar wij vinden het belangrijk dat ons dorp leefbaar blijft.”

Amerikaanse piloot

Zijn mooiste tour beleefde De Vries tot dusver met twee charmante meiden uit Tilburg. ,,Een van mijn vrienden, muzikant John Binken, was er ook bij. Hij had zijn gitaar mee. Aan het einde van een mooie tour zijn we op een steiger aan de haven gaan zitten. Na enig aandringen begon John wat van zijn eigen muziek te spelen. Dat was echt prachtig. John liet daarmee op symbolische wijze zien dat muziek een belangrijk onderdeel is van de Volendamse cultuur. En het mooiste: de meiden waren zichtbaar geraakt. Ik krijg nu weer kippenvel als ik erover praat.”

Er loopt letterlijk een traan over zijn wang. Het is duidelijk dat De Vries momenteel werk naar hartenlust doet. Dat blijkt ook elke keer als hij tijdens zijn rondleiding het verhaal vertelt over een Amerikaanse piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte in Volendam en vervolgens door Volendammer Dick Veerman (Doede) naar zijn thuisland werd gesmokkeld. ,,Een jaar of veertig later kwam die Amerikaanse piloot terug naar Volendam. Hij had een foto en een munt mee die hij ooit van Dick had gekregen. Toen hij die foto bij het museum liet zien, is de piloot naar de winkel van Dick Doede in de Conijnstraat gebracht. Hij liep naar binnen, zag een man op leeftijd staan en legde de munt neer op de toonbank. De twee mannen keken elkaar aan, omhelsden elkaar en bleven lange tijd zo staan. Ik heb deze anekdote al een paar keer verteld, maar elke keer schiet ik nog steeds vol. Er zijn zo ontzettend veel mooie verhalen in dit dorp. En ik ben er dankbaar voor dat wij een manier hebben gevonden om die zo veel mogelijk over te brengen aan mensen die Volendam bezoeken.”

Brugfunctie

De Vries en Schilder gaan tot de Volendammer kermis door met het geven van dagelijkse rondleidingen. Daarna verleggen ze hun focus weer naar hun studies. Al willen ze in de wintermaanden wel graag hun sociale kant laten zien aan de gemeenschap. Dat betekent dat ze wellicht rondleidingen gaan geven aan kwetsbare mensen, zoals ouderen, vluchtelingen en gehandicapten.

De Volendamse studenten hebben al contact proberen op te nemen met wethouders en burgemeester om een keer met elkaar te sparren over bepaalde zaken. ,,De belangrijkste beleidsdoelstellingen van onze gemeente bestaan uit leefbaarheid, sociale cohesie en Edam-Volendam als merk”, weet De Vries. ,,Leefbaarheid is in Volendam natuurlijk een dingetje. Er wonen immers mensen in het Doolhof en dat wordt nog weleens vergeten door toeristen die daar op bezoek komen. Wij willen daar met onze tours verandering in brengen.”

Sociale cohesie betekent: de samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen. ,,Als jij op een soort van algemeen niveau kan meewerken aan het versterken van die banden, gaat de gemeenschap erop vooruit. Dan vertrouwen mensen elkaar meer, delen ze meer met elkaar, leven ze fijner met elkaar en gaat het algehele welzijn omhoog. Ook daarin hopen wij een positieve bijdrage te leveren. Wij verweven onze tours met het echte Volendam. We vragen dorpsgenoten ook wat zij zelf willen, wat ze te ver vinden gaan en of ze zelf nog leuke verhalen hebben. Op die manier vertellen wij dingen die steeds trouwer recht doen aan de Volendammer zelf.”

Over Edam-Volendam als merk zegt De Vries: ,,Edam-Volendam op zich is geen merk. Je kunt zeggen dat Volendam en Edam apart van elkaar een merk zijn. Vanuit daar kun je dan een manier bedenken om dat te communiceren met de rest van de wereld. Dat kan als doel hebben dat het lokale toerisme wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld. Maar dat moet niet ten koste gaan van die andere twee beleidsdoelstellingen: leefbaarheid en sociale cohesie. Wij willen uiteindelijk die brugfunctie vervullen. Twee studenten die het beste voor hebben met hun eigen dorp.”

Foto: Rob Schilder en John de Vries (rechts) met de brochure van FreeTours.