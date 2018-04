Advocatenkantoor uit Aruba en Curaçao businessclublid

Zondagmiddag werd een bijzonder businessclub-contract ondertekend tussen FC Volendam en advocatenkantoor James Martin Associates uit Aruba en Curaçao. Het contract werd ondertekend door Gabri de Hoogd in het bijzijn van zijn vrouw Tineke en namens de FC Volendam door Martijn Molleman en Klaas Schilder. Gabri is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Berkhout Hij had vroeger een praktijk in Purmerend en is altijd groot fan van FC Volendam geweest.

In 2007 verhuisde zijn advocatenkantoor naar Aruba, nadat hij een vriendendienst had gedaan om een collega te helpen die getroffen was door een hersenbloeding. Vrienden, klimaat en gezelligheid hebben Gabri doen besluiten om op Aruba samen met een Nederlander en Arubaan een maatschap en advocatuur op te zetten onder de naam James Martin Associates. De liefde en steun voor de club is altijd gebleven. Gabri wilde vanuit Aruba en Curaçao lid en sponsor van FC Volendam worden. Zodoende kon zondag dit bijzondere contract ondertekend worden als businessclublid en sponsor van de FC Volendam.