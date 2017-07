Grote deelname aan de Steur Makelaars Zwemvierdaagse

Maandag om 18.00 uur ging de Steur Makelaars Zwemvierdaagse van start in De Waterdam. Door Clown Peppino werd het startschot gegeven. Op de eerste avond was het meteen al heel druk. Met mooi weer was de start, alleen om 7 uur was er een fikse bui.

Dinsdagavond bleef het gelukkig droog tot 20.15 uur en toen hadden de meeste deelnemers al hun tien baantjes van 50 of 25 meter ge-zwommen. Door Ed-Vo wordt de Zwemvierdaagse weer georganiseerd en veel leden zijn actief in de organisatie.

Naast het sportieve gedeelte, met vier avonden zwemmen, is er ook vermaak. Men kan deelnemen aan verschillende spelletjes, er is het Rad van Fortuin en de poffertjes- en popcornkraam.