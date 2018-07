HotShots Producties en FC Volendam tekenen samenwerkingsovereenkomst

Met ingang van seizoen 2018/’19 wordt FC Volendam TV nieuw leven ingeblazen en verder geprofessionaliseerd door HotShots Producties. De club is met het videoproductiebedrijf overeengekomen dat zij de club het aankomende voetbaljaar uitgebreid voorzien van videomateriaal.

Tijdens de persdag op woensdag 4 juli jl. werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Namens FC Volendam tekende Martijn Molleman en was verder Johan de Wit aanwezig. Johan is bij de club verantwoordelijk voor grafische vormgeving, PR en media en zal in die hoedanigheid intensief samenwerken met John Bont en Nick de Boer die namens HotShots Producties het contract ondertekenden. FC Volendam is trots op deze nieuwe samenwerking en wenst de mannen van HotShots Producties veel succes!